Ondata di maltempo su tutto il forlivese, alberi caduti e allagamenti: la situazione

Alberi caduti, scantinati e garage allagati, gazebo divelti, rami crollati sulle auto parcheggiate, danni un po' ovunque. L'ondata di maltempo, con tanto di allerta meteo gialla e arancione da parte della protezione civile, è arrivata puntuale dalle prime ore di sabato ha colpito tutta la Romagna.

I vigili del Fuoco del comando di Forlì e Cesena stanno lavorando incessantemente: decine e decine le richieste di intervento da parte dei cittadini. A quanto si apprende la zona più colpita è quella nel territorio cesenate. Segnalati alberi caduti anche a Forlì e a Cesena. A Cesenatico allagamenti in viale Carducci e, in generale, tutto il litorale è stato colpito da fortissime raffiche di vento e pioggia torrenziale. A San Mauro Mare diversi i rami caduti a causa del vento in via Repubblica, mentre un albero è crollato a terra ed ha ostruito la strada in viale Marina. A Forlì un albero è caduto in via Isonzo, ostruendo tutta la carreggiata

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO