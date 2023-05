Maltempo, a Forlì la colonna mobile della Protezione Civile. Il sindaco: "Massima prudenza e limitare gli spostamenti"

Una colonna mobile della Protezione Civile, equipaggiata con circa 50 unità, è stata dirottata a Forlì per fronteggiare l’allerta meteo che da martedì interesserà il territorio. Lo ha comunicato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, in apertura del consiglio comunale, inevitabilmente investito dall’allerta “rossa” diramata dalla Protezione Civile per le prossime ore per "criticità idraulica" e "criticità idrogeologica”. Un annuncio che segue di poco la chiusura delle le scuole di ogni ordine e grado e dei centri diurni nella giornata di martedì, chiusura che sarà valutata anche per la giornata di mercoledì.

Massima prudenza e limitare gli spostamenti

“In questo momento non rileviamo situazioni di criticità nella nostra città o che destino preoccupazione - ha detto il sindaco - e gli argini dei nostri fiumi è sotto controllo, ma i nostri terreni non sono più in grado di assorbire acqua dopo le precipitazioni dei giorni scorsi e dobbiamo essere tutti molto attenti nelle prossime ore. L’invito che ho fatto e che rinnovo ai nostri cittadini è di fare molta attenzione, di avere cura della propria sicurezza e di muoversi il meno possibile, evitando soprattutto le zone in prossimità dei fiumi e dei corsi d’acqua”.

Attivate le strutture di accoglienza

Per fare fronte all’emergenza, sono stati allertati i servizi sociali e sono state predisposte strutture di accoglienza, sia comunali che alberghiere, per chi si trovasse in situazioni di difficoltà con la necessitò di lasciare la propria casa.

“Questa mattina ho avuto un colloquio con l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo, che ha confermato la preoccupazione legata anche al fatto che oltre all’allerta dovuta alle abbondanti precipitazioni, si temono mareggiate e frane nel nostro entroterra”, ha proseguito il sindaco nell’informativa, con un riferimento anche alla partita di basket in programma martedì sera al Palagalassi, che potrebbe muovere dalle 3 alle 4 mila persone e per la quale sono in corso contatti con la Federazione. “Voglio sperare che il nostro sia un eccesso di prudenza - ha concluso Zattini - ma ribadisco il mio invito a muoversi il meno possibile”.

Riattivato il Coc: primi interventi di prevenzione dell’emergenza

"In Romagna le prime 12 ore di martedì saranno le più critiche, investite da un’eccezionale ondata di maltempo, con precipitazioni intense lungo tutto l’arco appenninico e in pianura", è il grave quadro meteorologico emerso da una serie di incontri che si sono tenuti nella giornata di lunedì con la Regione Emilia-Romagna, la Protezione Civile e la Prefettura di Forlì-Cesena, sull’onda dell’allerta rossa per criticità idraulica e criticità idrogeologica valida per la giornata di domani, martedì 16 maggio.

“Stiamo lavorando per garantire prima di tutto la tutela delle persone e delle cose - ha detto Zattini che ha riunito nel primo pomeriggio di lunedì il Coc, il Centro operativo comunale, e coordinato i primi interventi di emergenza come previsto dal Piano comunale di Protezione civile. “Ancora una volta, è garantita massima disponibilità di uomini e mezzi. La centrale operativa della Polizia locale è stata potenziata e le pattuglie sono tutte allertate, operative e reperibili anche nelle ore notturne e pronte a intervenire in caso di pericolo. In supporto ai tecnici, la colonna mobile con pompe e autopompe della Protezione civile è in arrivo al Cup di via Cadore.

Hanno dato disponibilità di intervento anche i Vigili del fuoco di molte regioni del nord Italia, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con il supporto della Croce Rossa e i servizi sociali, si lavora a un piano di evacuazione, partendo dalle zone più a rischio. Molta attenzione lungo il fiume Montone, le strade arginali, gli argini e le abitazioni più vicine ai corsi d’acqua.

Danni all'agricoltura

Nel corso del consiglio comunale sul tema maltempo sono stati presentati due question time dal Movimento 5 Stelle relativi ai danni provocati all’agricoltura - settore per il quale il Movimento chiede lo stato di calamità naturale - e alla manutenzione del canali di scolo per la quale sono stati sollecitati interventi a opera del Consorzio di bonifica, in particolare per lo scolo consorziale Fiumazzo e per il torrente Torricchia a Pievequinta e per il Bevano, di competenza della Regione, a Casemurate.

“Il Governo sta monitorando la situazione - ha assicurato l’assessore Marco Catalano - prova ne è stata la presenza nei giorni scorsi del ministro Musumeci, e ci faremo parte attiva attraverso i nostri parlamentari per aiutare gli agricoltori che hanno subito perdite. Come Amministrazione procederemo a una stima complessiva dei danni”.

“Abbiamo avuto incontri con il Consorzio di bonifica - ha proseguito Catalano - per implementare i monitoraggi e gli interventi di manutenzione. In molte aree a rischio abbiamo anticipato gli interventi di sfalcio e di pulizia dei sifoni e la Protezione Civile sta effettuando controlli, in sinergia con le forse dell’ordine, per monitorare i punti nevralgici del territorio”.