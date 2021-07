Maltempo, il canale di via Firenze fa paura ai residenti: "Tracimazioni e situazioni di pericolo"

I residenti dei Romiti guardano con preoccupazione alla nuova ondata di maltempo attesa per venerdì. Il forte acquazzone di martedì ha gonfiato il canale che costeggia via Firenze, tracimando fin dentro le aree private. "Questa situazione - lamenta il Comitato di Quartiere Romiti - provoca danni da tanto tempo, ma soprattutto tanto malumore e preoccupazione al pensiero di precipitazioni prolungate nel tempo e con maggiore intensità, con conseguenze che potrebbero essere anche peggiori. La gente dei Romiti e di San Varano ogni volta che piove vive momenti di grande preoccupazione e di rabbia".

"Un rabbia - sostengono dal Comitato di Quartiere Romiti - inevitabile dopo le polemiche legate alla manutenzione del canale gestito dalla società “Idroromagna” di Cesena e le cui acque vengono da lei utilizzate a fini idroelettrici. La sua pulizia ritenuta inadeguata, la presenza infestante di nutrie, il livello sempre molto alto dell’acqua e dell’erba, erano stati nodi sollevati già da diversi anni. Purtroppo però, la situazione del canale è sempre la stessa e martedì scorso lo stesso ha tracimato facendo riemergere tutti i vecchi problemi esistenti". Insomma, "quando piove forte la situazione è sempre più a rischio: martedì l’acqua ha inondato i cortili delle case adiacenti". Dal Comitato rimarcano come quello di via Firenze sia "un canale dove la pulizia non è adeguata: non basta sfalciare l’erba ai lati, il letto del canale sarebbe tutto da dragare".

Il Comitato di Quartiere Romiti ha effettuato mercoledì mattina un sopralluogo incontrando i residenti più colpiti: "Abbiamo svolto una verifica sul posto, ci sono nuclei di famiglie più danneggiate, colpite più volte negli anni. Come sempre cercheremo di intervenire segnalando e comunicando all'amministrazione comunale con segnalazione sia all’assessorato all’Ambiente quanto è successo, chiedendo più attenzione". Quindi un appello: "Bisognerebbe intervenire tempestivamente sulla chiusa di Villa Rovere per regolare il livello dell’acqua, fare un dragaggio del fondale e una manutenzione più frequente, alzare l’argine in quella zona e limitare la presenza di nutrie",.