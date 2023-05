Maltempo, il Consiglio dei ministri delibera lo stato d’emergenza

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato d’emergenza relativo alla situazione in Emilia-Romagna. “Voglio ringraziare la presidente Meloni e il ministro Musumeci per la decisione del Consiglio dei ministri di accogliere in tempi rapidissimi la richiesta di stato d’emergenza che avevamo avanzato come Regione già questa mattina. Insieme allo stanziamento di 10 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Grazie anche al capo del Dipartimento nazionale di protezione civile, Curcio”, afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

“Mentre Protezione Civile, sindaci e amministrazioni locali, volontari e forze dell'ordine sono ancora e incessantemente al lavoro per fronteggiare l'emergenza di questi giorni, questo ci permette da subito di affrontare la messa in sicurezza delle aree più a rischio, le opere di ripristino per il ritorno alla normalità. Un lavoro di squadra e una collaborazione - prosegue - che sono certo proseguirà per ripartire, garantendo in maniera efficace i risarcimenti per i danni subiti da cittadini e comunità locali”.

“Da emiliano-romagnola ritengo doveroso ringraziare la premier Giorgia Meloni per aver dato immediate risposte ai territori colpiti dall'alluvione - dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia -. A meno di 48 ore dagli eventi che hanno causato gravissimi danni alle nostre zone e la drammatica morte di due persone, il Governo Meloni ha messo in campo una concreta risposta per far fronte a quanto avvenuto. Si tratta dei primi dieci milioni di euro finalizzati a dare risposte urgenti alle necessità del territorio, dimostrando così anche la piena collaborazione con tutti gli enti territoriali interessati e le autorità competenti”.