Neve bagnata e pesante, altri alberi finiscono ko: tour de force dei Vigili del Fuoco

Sono ben 27 gli interventi dei Vigili del Fuoco riconducibili all'ondata di maltempo che da domenica sta colpendo la provincia di Forlì-Cesena con piogge abbondanti e nevicate a quote collinari. In particolare, le squadre dei distaccamenti di Rocca San Casciano e Bagno di Romagna sono intervenute durante la nottata tra domenica e lunedì per il taglio di rami pericolanti e la rimozione di alberi caduti che bloccavano la circolazione stradale. Altri interventi hanno riguardato lo svuotamento di garage e cantine allagati come conseguenza delle abbondanti precipitazioni. Non si registrano feriti.