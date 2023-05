Maltempo, il M5S denuncia incuria per i canali. La replica: "Evento straordinario, manutenzione costante"

Il maltempo e l'allerta annunciata per le prossime ore in Romagna, al centro del question time in consiglio comunale. In particolare, sono alcune interrogazioni presentate dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle a toccare l'argomento, introdotte dal consigliere Franco Bagnara.

La prima è sui danni causati dal maltempo nei giorni scorsi e chiede al sindaco Gian Luca Zattini che azioni si intendano prendere per aiutare le aziende agricole locali, settore per il quale il M5s chiede lo stato di calamità naturale. Risponde Marco Catalano, assessore alle Politiche agricole, spiegando le iniziative già intraprese a livello nazionale. "Il Consiglio dei ministri ha già adottato provvedimenti in via d'urgenza - chiarisce - il ministro Musumeci si è recato in questi giorni nei territori più colpiti, a riguardo l'opera congiunta di Governo e Regione è imprescindibile". Ma, "al di là dei provvedimenti urgenti che saranno adottati a livello nazionale - puntualizza l'assessore - questa amministrazione aspetterà a bocce ferme, una volta avuta la quantificazione di quello che è accaduto, rapportandosi con enti provinciali, regionali e nazionali, su come attivarsi per individuare la modalità di azione".

Quindi, un secondo question time sul maltempo, in vista dell'emergenza prevista nelle prossime ore: il consigliere Bagnara riferisce delle criticità "per incuria" dello scolo consorziale Fiumazzo, in via del Cippo, a Pievequinta, nel tratto del torrente consorziale tra via Donnasanta - via Ca' Strocchi, e nel torrente Bevano a Casamurate. Per cui "interroghiamo il sindaco per chiedere che azione intenda prendere per invitare gli enti proposti a provvedere ai lavori per mantenere i corsi d'acqua in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza idraulica".

L'assessore replica di essersi subito attivato non appena ricevuto, oggi, il question time con tanto di foto. "Già da anni questa amministrazione è attenzionata sulla manutenzione dei canali consorziali e ha sollecitato sulla problematica, con incontri e confronti". Il Consorzio ha rassicurato l'amministrazione sull'implementazione già in atto di monitoraggi e interventi. In definitiva, "il problema non è Casemurate o Pievequinta", tira le somme l'assessore. Proprio in quelle frazioni "le idrovore sono performanti", assicura. "Le criticità più rilevanti sono in tutto il territorio - spiega - ma a causa di eventi che stanno diventando preoccupanti, come annunciato per l'allerta". Catalano assicura che le vie segnalate sono state monitorate e perlustrate "anche questa mattina - puntualizza- le immagini non sono imputabili alla cattiva manutenzione, ma a fatti straordinari".

Sono molte inoltre le zone rischio alluvione del forlivese nelle prossime ore: "Non solo quelle indicate - aggiunge - aggiungerei Villafranca, dove abbiamo anticipato lo sfalcio e verificato la pulizia dei sifoni". Catalano, sulla scia di quanto anticipato dal sindaco in apertura di seduta, elenca le iniziative di prevenzione messe in atto: "La Protezione civile sta coordinando ronde per il controllo degli argini, esercito e forze dell'ordine sono state allertate, ci sono anche 50 unità in ausilio". L'allerta è dunque "ai massimi livelli". Le case in collina individuate dal Centro operativo saranno fatte tutte evacuare, chiosa. "Di fronte a eventi eccezionali possiamo attendere e mantenere la popolazione in allerta, ma non terrorizzarla - conclude -. Garantiamo operatività dei mezzi h24 per i prossimi giorni e la presenza di tutto lo staff al fine di contenere ogni possibile danno e rottura di argini".