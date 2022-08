Il Maltempo colpisce il Forlivese, raffiche di vento fino a 85 chilometri all'ora: disagi sulla Ravegnana. Attesi altri forti temporali

Raffiche di vento fino a 85,3 chilometri orari, come quella registrata a San Leonardo dalla rete amatoriale delle stazioni meteo associata ad Emilia Romagna Meteo, crollo delle temperature, temporaneamente al di sotto dei 20°C, e pioggia, fortunatamente non accompagnata da grandine. Un fronte temporalesco sviluppatosi sul Tirreno e che ha valicato l'Appennino ha investito nella tarda mattinata di giovedì il Forlivese. Le precipitazioni, a carattere di rovescio temporalesco, non sono state particolarmente abbondanti e distribuite in modo irregolare, variando tra i 2 ed i 10 millimetri.

Raffiche di vento e danni

E' stato il vento la principale insidia del passaggio perturbato, con raffiche di 66 chilometri orari nella zona dell'aeroporto, 70,8 a Villafranca e e 72,4 a Monte Palareto, nel Meldolese. La più intensa è stata registrata al confine tra Forlì e Forlimpopoli, a San Leonardo, con ben 85,3 chilometri orari. La breve, ma intensa sfuriata, ha causato qualche danno alle strutture agricole in zona Cava, nei pressi di viale Bologna, come all'azienda "Sole e Terra", ma anche innescato il crollo di rami e alberi sulla Ravegnana, con temporanei disagi alla circolazione stradale, e in viale dell'Appennino. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco. Danni anche a Modigliana, come rende noto il sindaco Jader Dardi: "Si è verificata la caduta di alcuni alberi in via Dei Frati, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco e in via San Casciano, dove hanno operato gli operai del Comune già impegnati in altri interventi. Il vento ha abbattuto i tabelloni elettorali che erano già stati predisposti e che verranno riposizionati venerdì".

Nuova allerta meteo

L'instabilità atmosferica proseguirà anche nelle prossime ore, anche se in modo discontinuo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per temporali: per la giornata di venerdì, infatti, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili tra la notte ed il mattino sulle pianure settentrionali e sul settore orientale". I modelli matematici dell'Arpae stimano fino a 25 millimetri di pioggia. Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento, ma che non supereranno i 32°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico regionale, "a correnti in quota nord-occidentali, debolmente instabili, seguirà un graduale consolidamento di un promontorio anticiclonico che porterà condizioni di tempo stabile sino a termine periodo con temperature in lieve rialzo".

