La tempesta di vento e pioggia si abbatte sulla città: albero crolla su un'auto in centro, un ferito

Il cielo si è scatenato improvvisamente poco prima delle 12. Tutto d'un tratto è stato oscurato dalle nuvole, spinte in quota da violente raffiche di vento. Annunciata dalla Protezione Civile attraverso un'allerta "arancione", l'ondata di maltempo attesa nel Forlivese è giunta nella tarda mattinata di venerdì. Più che la pioggia, caduta battente, è stato il vento a creare i maggiori disagi. Raffiche di oltre 60 chilometri orari hanno sferzato la città, causando anche diversi danni. Sono numerosi i rami che sono capitolati in strada, ma la paura più grande si è materializzata in pieno centro.

In un'area privata in Piazzale del Lavoro, un albero è crollato su un'auto. A bordo vi era una persona, rimasta ferita. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. Presenti anche gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato ed il personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno chiuso via Guerini.

La persona è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Sempre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad altri interventi per rami ed alberi pericolanti. La sfuriata avrà comunque vita breve. Il fine settimana si annuncia stabile e soleggiato, con temperature attorno ai 30°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un'area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione nel periodo considerato, eccezion fatta per qualche modesto addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Le temperature sono attese in graduale aumento con valori massimi che da lunedì saranno leggermente al di sopra dei 30°C nelle aree pianeggianti, per poi oscillare intorno a 34/35°C".