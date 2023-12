Raffiche di vento fino a 109 chilometri orari, alberi e rami caduti: tour de force dei Vigili del Fuoco

Temperature anomale per il periodo, circa 20 gradi, e una notte alle prese con le forti raffiche di vento che nel Forlivese hanno trovato il picco a Monte Palareto, nel meldolese, di 109,7 chilometri orari. Come annunciato attraverso l'allerta di Protezione Civile, una profonda depressione è transitata sul nord e parte del centro portando venti forti e precipitazioni intense in transito dal nord-ovest verso il Triveneto, abbondanti su quest'ultime zone e sull'Emilia-Romagna, già in allerta rossa per le raffiche di vento nell'entroterra.

Vigili del fuoco in azione in tutta la provincia di Forlì-Cesena con le situazioni più critiche a Cesenatico e a Bagno di Romagna. Nella notte tra venerdì e sabato sono stati svolti circa 70 interventi per alberi e rami caduti che ostruivano la circolazione, ma anche per pali ed elementi pericolanti per il vento su tutto il territorio provinciale, anche se è stata particolarmente colpita la fascia appenninica. La situazione è in evoluzione. Previsioni rispettate anche per quanto riguarda le precipitazioni, copiose sull'entroterra: a Ridracoli sono caduti 45 millimetri di pioggia, con il livello dell'invaso che ha superato quota 542 metri.

La tendenza è per un'attenuazione della ventilazione. Domenica è attesa residua nuvolosità più compatta sui rilievi orientali, con possibilità di qualche debole precipitazione, nevosa sopra gli 800 metri in esaurimento già in primissima mattinata. Le temperature sono attese in generale flessione, con le minime tra 4 e 8 gradi e massime comprese tra 9 e 10 gradi. La ventilazione sarà debole, prevalentemente dai quadranti settentrionali. Lunedì, annuncia l'Arpae, è previsto un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata con precipitazioni che interesseranno il settore centro-occidentale nel corso della serata, che potranno assumere in quelle aree carattere nevoso anche in pianura.