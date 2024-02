Weekend di Carnevale perturbato. La pioggia spazzerà via lo smog, revocate le misure emergenziali

L'ondata di maltempo annunciata per i prossimi giorni spazzerà via le polveri sottili, dando un contributo significativo al miglioramento della qualità dell'aria. Il bollettino regionale di venerdì indica il rientro dei valori limite del pm10: sono quindi revocate, a partire da sabato le misure emergenziali. Restano comunque le misure ordinarie, in vigore fino al 30 aprile il divieto di abbruciamento di residui vegetali; il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 3 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo).

Le misure ordinarie prevedono inoltre il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche (compresa domenica prossima, e tutte quelle fino al 30 aprile, esclusa solo domenica 31 marzo, giorno di Pasqua) nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso (Euro 3 per i residenti nei Comuni il cui territorio sia stato alluvionato fino al 31 marzo), ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli bifuel, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso.

Le previsioni meteo

La giornata di sabato vedrà cielo molto nuvoloso o coperto con piogge in prevalenza deboli-moderate che interesseranno tutta la regione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento sul crinale: "Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica", si legge nell'avviso. E si annuncia bagnata anche domenica. Il bollettino dell'Arpae prevede infatti cielo molto nuvoloso con piogge sparse anche a carattere di rovescio, un po' più estese sui rilievi. Sono attese nevicate sulle cime più alte dell'Appennino, con quota neve in abbassamento fino a 1.500 metri dal pomeriggio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata a partire da ovest.