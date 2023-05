Maltempo, una notte di passione in tutto il Forlivese: fiumi in piena, frane e esondazioni

Quella tra martedì e mercoledì è stata un'autentica notte di passione in tutto il territorio forlivese. La pioggia, continuata a cadere a tratti con forte intensità, ha innescato ulteriori smottamenti nell'entroterra e causato allagamenti. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi, con la centrale operativo che ha potenziato il servizio di soccorso richiamando unità fuori turno. Le maggiori criticità si sono registrati a Dovadola e Modigliana, dove sono state evacuate 12 persone.

A Predappio Alta una frana ha provocato la rottura della tubazione principale, con l'erogazione del gas che è stata interrotta nella zona. "Hera è al lavoro per ripristinare al più presto il servizio - informano dall'amministrazione comunale -. Per lo stesso motivo è chiuso al transito, in entrambi i sensi di marcia, via circonvallazione dall'altezza del Torrione fino all'incrocio con via Garibaldi".

A Forlì la piena del Montone è stata registrata alle 3, quando il livello idrometrico ha toccato quota 4,20 metri. Dopo esser sceso a 3,79 metri, il fiume è tornato a crescere. In via Firenze, nella zona di Porta Schiavonia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le idrovore per togliere l'acqua da garage e scantinati. A Ponte Braldo il Montone ha superato la soglia di criticità 3: alle 7 il livello idrometrico era di 9,17 metri.

A Castrocaro, dove il Montone è esondato in diverse zone, la piena è arrivata mezz'ora dopo la mezzanotte, con il livello idrometrico a quota 3,88 metri. Il Ronco ha superato la soglia d'allerta arancione, con il picco di 6,22 metri alle 5.30. La tendenza è per un'attenuazione delle precipitazioni. Una buona notizia, che si aggiunge a quella che arriva dalla diga di Ridracoli, con l'invaso praticamente pieno e vicino ad una nuova tracimazione.