Maltrattamenti alla moglie davanti alla figlia piccola: iniziato il processo

Marito e moglie ai ferri corti per via di una vicenda di presunti maltrattamenti domestici che ha visto insulti, botte e l’intervento delle forze dell’ordine nel corso del 2020 e nella prima metà del 2021. La storia familiare è finita ora in tribunale: il processo prenderà il via a fine gennaio dopo un rinvio disposto durante l’ultima udienza dal giudice Giorgio di Giorgio nel procedimento a carico di un uomo di 38 anni. difeso dall'avvocato Fabrizio Ragni. Parte lesa è invece una donna di 32 anni, difesa dall'avvocato Antonino Castorina del foro di Reggio Calabria che ha già preannunciato la costituzione di parte civile ed una importante richiesta risarcitoria per le condotte subite dalla giovane donna.

Al 38ennne sono contestati maltrattamenti in famiglia e l’aggressione alla moglie proprio in presenza della figlia minore, quest'ultima rappresentata nel processo dall’avvocato Elena Toni del Foro di Forlì. Il contesto dei presunti maltrattamenti è la separazione consensuale tra i due, mentre la convivenza è già terminata. Nelle ipotesi della Procura della Repubblica, nella famiglia che viveva nel forese forlivese ci sarebbe stato, un clima di “vessatoria prevaricazione della donna, fino a ridurla in una condizione psicologica di timore e soggezione”. In un'occasione, inoltre, ci sarebbero state, secondo l'accusa, anche lesioni personali che hanno causato una ferita da taglio con prognosi di 14 giorni.