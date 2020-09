Mandato d'arresto firmato dal Principato di Monaco: latitante catturato a Forlì

La Polizia di Stato ha catturato un 40enne cittadino italiano, residente nel Principato di Monaco, dando riscontro ad una nota di ricerca estesa in ambito internazionale dall’Interpol, che aveva diffuso il mandato di cattura richiesto dal Principato di Monaco. L’uomo era ricercato dal mese di gennaio di quest’anno, a richiesta del Tribunale di Prima Istanza di quel paese, con l’imputazione di truffa. Secondo quanto indicato negli atti giudiziari che gli sono stati notificati, l'individuo avrebbe commesso una truffa attraverso la negoziazione di una dozzina di assegni, non andati a buon fine per il valore superiore ai centomila euro, oltre a non versare nelle casse dello stato monegasco circa centocinquantamila euro di contributi previdenziali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti risalgono agli anni 2016 e 2017, quando l’uomo era legale rappresentante di una ditta edile con sede nel Principato. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal questore Lucio Aprile, l’ha rintracciato in un esercizio pubblico nella nottata tra mercoledì e giovedì nel corso dei servizi di controllo del territorio. Dopo le formali attività di legge, è stato accompagnato in carcere alla Rocca, in attesa degli sviluppi procedurali in carico alla Corte d’Appello di Bologna, che oltre a convalidare l’arresto, ha l’onere di valutare la richiesta di estradizione avanzata dal Principato di Monaco.