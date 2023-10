Manifestazione delle terre alluvionate, il comitato delle vittime: "Mancata adesione di tanti sindacati e associazioni di impresa"

Alla manifestazione degli alluvionati di tutta la Romagna indetta per il 14 ottobre c'è la convinta adesione del Comitato Unitario Vittime del Fango – Forlì, che per bocca della presidente Alessandra Bucchi spiega: "Abbiamo aderito convintamente all’invito di “Appello per l’Appennino”, ben consapevoli della necessità di agire per un bene superiore e comune a tutte le terre alluvionate e confidando che tutte le associazioni dei lavoratori e delle imprese dessero il loro assenso all’idea di manifestare per ridare dignità ai nostri cittadini e intervenire con urgenza sia per la messa in sicurezza del territorio sia per avere in tempi brevissimi indicazioni circa le modalità e le tempistiche dei risarcimenti agli alluvionati".

Non manca una nota polemica: "Ci spiace constatare che non facciano parte tra i promotori tante sigle che avremmo voluto vedere e il vasto mondo delle associazioni di categoria degli imprenditori, ma ci auguriamo di avere il loro sostegno con una corposa adesione, per trasformare le lecite preoccupazioni dei cittadini in un grande processo di forza, affinché' i nostri territori tornino alla normalità' e affinché' le nostre terre tornino a generare quella ricchezza e quel benessere che da sempre le contraddistingue a livello nazionale".

Ed infine: "Ricordiamo che gli interessi delle vittime del fango non hanno colore politico infatti da sempre ci appelliamo per una partecipazione ampia e plurale alle attività in loro favore. Speriamo con tutto il cuore che alla fine, al di là delle adesioni iniziali possano aggregarsi alla manifestazione tutte le sigle sindacali dei lavoratori, delle imprese, tutto il mondo del volontariato e dell’associazionismo. Il Comitato Unitario Vittime del Fango ed i nostri cittadini se lo aspettano: le loro attese superano di gran lunga le appartenenze e le logiche di qualunque parte".