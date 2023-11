Bandiere della pace e della Palestina alla manifestazione che chiede il 'Cessate il fuoco' in Medio Oriente

Si è tenuta per le via del centro storico, domenica pomeriggio, la manifestazione contro il conflitto in atto in Palestina, organizzata dalle associazioni del territorio forlivese (Avenida Matta, Cambiare Rotta, Centro per la Pace Forlì, Cgil Forlì-Cesena, Forlì Città Aperta e Station to Station), con ritrovo alle 15 nel Piazzale Igino Lega (il parcheggio di fronte ai campetti da basket dell’università)e percorso fino in piazza Saffi e poi in piazza Ordelaffi, sotto la prefettura. Numerose le bandiere palestinesi sventolate accanto a quelle della pace, dietro lo striscione che ha aperto il corteo 'Cessate il fuoco'

"A fronte del vortice di abomini che si sta perpetrando in Palestina condanniamo ogni forma di oppressione e di violenza e chiedono l’immediato cessate il fuoco - affermano i promotori dell'iniziativa -. L'attacco efferato di Hamas, che ha provocato tra la popolazione israeliana 1.200 morti accertati, fra cui 31 bambini e il rapimento di circa 239 civili ha causato l'efferata reazione di Israele che ad oggi ha provocato 6800 dispersi e la morte di oltre 14.000 palestinesi, di cui 6000 sono bambini. L'assedio della striscia di Gaza è totale, il 70% della popolazione è sfollata, sottoposta a continui bombardamenti e lasciata senza luce, acqua, cure sanitarie e cibo".

"Contemporaneamente, in Cisgiordania vige lo stato d'assedio, i cittadini palestinesi sono privati della libertà di movimento e il numero di palestinesi arrestati è arrivato a più di 2.900, tra cui 40 reporter, 200 bambini, tutti in detenzione amministrativa che consente l'arresto senza nessun capo d’accusa. Quello che sta succedendo in Palestina è di fatto un genocidio, ma non è iniziato tutto il 7 ottobre 2023: la pulizia etnica del popolo palestinese va avanti inesorabilmente da 75 anni, è una Nakba permanente. Per questo non possiamo voltarci dall'altra parte, per questo dobbiamo continuare a mobilitarci per il diritto del popolo palestinese e del popolo israeliano di poter vivere in pace. Tuttavia, non può esistere pace senza giustizia. Infatti, il diritto internazionale condanna le forme di oppressione esercitate attraverso la colonizzazione e l’occupazione militare e civile dei territori palestinesi, promuovendo la formula “due Popoli, due Stati”".

Hanno aderito Anpi Forli, Anpi Forli-Cesena, Arci Romagna Cesena Rimini, Associazione Culturale Un Filo Rosso, Associazione La Parola, Associazione Luciano Lama, Associazione Essere Con, Associazione Tamkin per donne Marocchine, Associazione Voce Donna, Centro Pace Cesena, Emergency di Forli-Cesena, Faisons La Paix, Federconsumatori Forlì-Cesena, Fondazione Guineana d’Italia, Forum delle donne di Forlì, Fridays For Future Forli, Legambiente Forli-Cesena, Libera Forlì Cesena, Life Onlus , Lvia Forlì, Operazione Colomba, Parents For Future Forlì, Rea collettivo di genere Forli, Tavolo Permanente delle, Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì, Udi Forlì Aps, Udu Forli e Un Secco No.