Sit-in contro le fonti di energia fossile in piazza Saffi: "No al gasdotto e al rigassificatore"

In Emilia-Romagna la quarta tappa della campagna nazionale di Legambiente “C’è Puzza di Gas”, che contesta la dipendenza da fonti fossili per l'approvvigionamento energetico, si è tenuta a Forlì con un sit-in in piazza Saffi. Per Legambiente “serve un’inversione di rotta: puntare sulle fossili per garantire l’energia che serve alla Regione, al Paese e potenzialmente anche all’Europa, è un errore dal punto di vista climatico e geopolitico. La Regione aumenti l’impegno nelle rinnovabili”

Sabato mattina si è quindi tenuto il presidio a Forlì in piazza Saffi per dire di no alla realizzazione di nuove infrastrutture fossili, come la dorsale Adriatica del gasdotto Snam Sestino-Minerbio (che attraversa anche il Comune di Forlì nella zona della Cervese) e il rigassificatore di Ravenna, e per chiedere norme più stringenti sulle emissioni di metano nel settore energetico.

Riporta una nota di Legambiente: “Obiettivo della campagna, promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto di Clean Air Task Force (CATF), è quello di accendere riflettori sulla pericolosità della dipendenza da fonti fossili come quella da metano, uno dei peggiori gas climalterante esistenti con un impatto fino a 86 volte più climalterante di quello della CO2. Un tema che porta in primo piano proprio in Emilia-Romagna, candidata a diventare uno dei principali hub del gas fossile non solo d’Italia, ma potenzialmente anche d’Europa”.

“In questa regione - denuncia Legambiente - ad oggi sussiste una forte dipendenza da fonti fossili a discapito delle rinnovabili. Una scelta anacronistica su cui l’associazione ambientalista chiede un’inversione di rotta e un impegno da parte dell’Emilia-Romagna ad accelerare nella diffusione delle rinnovabili.”

L'Emilia-Romagna ospita tutte le infrastrutture che compongono la filiera del gas: pozzi di estrazione, gasdotti, centrali di stoccaggio e prossimamente anche un rigassificatore. Centinaia di infrastrutture che sono in linea con il livello di consumo di gas fossile, che con una media di 10 miliardi di metri cubi l’anno, la rendono la seconda regione con i consumi più alti dopo la Lombardia con livelli maggiori di interi Paesi come l’Austria o della Repubblica Ceca, ed equiparabili a quelli dell’Ungheria. La Regione, infatti, utilizza un settimo del gas fossile consumato in Italia e il comparto termoelettrico è il principale protagonista coprendo nel 2022 il 76% della produzione totale: nel 2022 sono stati prodotti circa 19,3 TWh di elettricità su 22,7 TWh di produzione totale utilizzando gas fossile.

L’Emilia Romagna è anche tra le regioni con i più alti livelli di produzione di idrocarburi in Italia, circa 0,8 miliardi di metri cubi tra terra e mare nel 2023: in totale, la superficie occupata da attività connesse alla produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è di circa 4500 kmq, simile all’estensione del Molise, suddivisi in 774 pozzi tra stoccaggio e produzione di idrocarburi distribuiti su 55 concessioni di coltivazione su terra e mare, 11 permessi di ricerca, e 5 concessioni di stoccaggio. Il petrolio e il gas prodotti vengono trattati in ben 25 impianti di trattamento e raccolta di idrocarburi.

Dal 2020, tra progetti approvati e presentati, è stata fatta istanza su quattro infrastrutture per la messa in produzione di pozzi, nuove perforazioni o per l’installazione di nuove piattaforme; progetti che si aggiungono a 4 istanze di concessione di coltivazione e 9 istanze per permessi di ricerca tra terra e mare per una superficie totale di circa 2100 kmq. Produzione e ricerca di idrocarburi che è strettamente connessa alle attività di stoccaggio nei pozzi ormai esauriti, ben 181, che oggi vengono utilizzati come depositi per il gas fossile attraverso 5 impianti di stoccaggio con alcuni tra i più grandi d’Italia come quello di Minerbio.

Infine, l’Emilia-Romagna, oltre ad ospitare una fitta rete di gasdotti, ospita due centrali di compressione a Minerbio e Poggio Renatico che si occupano di spingere il gas proveniente da diverse fonti all’interno della rete nazionale. La centrale di compressione di Minerbio potrebbe vedere un ampliamento della sua funzione con la realizzazione della Dorsale Adriatica SNAM Massafra-Minerbio, un gasdotto che collegherebbe la Puglia e l’Emilia-Romagna per spostare il gas verso nord e che vede nell’impianto di Minerbio il punto di approdo. Il tratto di gasdotto da Sulmona a Minerbio in particolare svolge un ruolo centrale nella strategia del Governo di trasformare l’Italia in un hub del gas per le importazioni europee.

Alla rete di gasdotti e infrastrutture per il trasporto si aggiungerà l’impianto di rigassificazione di Ravenna con una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi l’anno, il quale alla luce dell’articolo 5 del Decreto-legge n.50 del 17 maggio sta godendo di procedure autorizzative accelerate. Nonostante l’infrastruttura sia stata presentata come una misura per far fronte ad una situazione emergenziale e la messa in funzione era prevista per inizio 2024, l’effettiva realizzazione dell’opera dovrebbe essere ultimata nel 2025, a tre anni dallo scoppio dell’emergenza energetica.

“La nostra Regione dovrebbe puntare maggiormente sulle rinnovabili, ad esempio spingendo per la realizzazione dei due parchi eolici offshore previsti lungo la costa con lo stesso impegno che ha posto per la realizzazione del rigassificatore – commenta Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia Romagna – Assistiamo invece alla passività delle amministrazioni locali che hanno autorizzato la realizzazione del gasdotto Linea Adriatica senza informare adeguatamente la popolazione dei territori coinvolti e senza porsi il problema della sicurezza e danno ambientale. Insieme ad altre associazioni e comitati diciamo no a quest’opera inutile e dannosa e chiediamo alle amministrazioni tutte di adoperarsi perché le perdite lungo la rete siano ridotte al minimo”.