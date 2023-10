Il grido disperato lanciato dall’Appennino si trasforma in una manifestazione unitaria delle "Terre alluvionate"

“In tanti hanno risposto al nostro appello dopo il video che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook e la scorsa settimana si è costituto ufficialmente il comitato promotore per una grande manifestazione generale”. Così Gianni Fagnoli, forlivese, titolare del podere “I Fondi” di Rocca San Casciano travolto dall’alluvione, dopo l’Appello per l’Appennino Romagnolo e la chiamata a una mobilitazione di piazza per chiedere interventi urgenti sulle zone e sui Comuni montani dopo l’alluvione di maggio. Nasce da qui la "Manifestazione generale delle terre alluvionate" che partirà sabato 14 ottobre alle 10 da piazzale della Vittoria, con un corteo diretto verso piazza Ordelaffi.

“Abbiamo scritto a tutte le associazioni di categoria, sindacali, a tutte le sigle, in modo assolutamente trasversale - dice Fagnoli - che potevano avere una rappresentanza del tessuto sociale e economico della Romagna, da Rimini a Bologna”. Al comitato, che si è ufficialmente costituito, oltre alle realtà di “Appello per l'Appennino Romagnolo", aderiscono Forlì Citta Aperta, l’associazione La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, il Comitato unitario delle Vittime del fango, Anpi Forlì-Cesena, Anpi Ravenna, Arci Forlì, Arci Ravenna, Arci Romagna di Cesena e Rimini, Libera Forlì-Cesena e Libera Ravenna.

“A quasi cinque mesi dall’evento calamitoso che ci ha travolto - spiega il comitato - lacerando con grandi ferite la vita di un’intera popolazione, dobbiamo constatare con disappunto quanto si sia ancora lontani dall'offrire una risposta adeguata per tempi, entità e certezza di risorse, alle urgenze dei territori e delle persone coinvolte - prosegue il comitato -. Riteniamo gravi i ritardi e le insufficienze che espongono le realtà alluvionate ai pericoli di un periodo autunno/invernale già in essere, che rischia di approfondire ed allargare ulteriormente le criticità ancora aperte. Eppure, risulterebbe evidente come la tempestività sia decisiva nell'affrontare una catastrofe di questo tipo, più simile per dinamica ad un movimento in divenire che ad un danno concluso da rendicontare”.

“A quanto sembra però, la velocità dei processi di risarcimento e di ricostruzione pare condizionata più dall'adempimento di cerimoniali burocratici che dalle impellenti necessità di un’emergenza, senza che la politica dimostri la volontà di accelerare i tempi e di cogliere i punti chiave per una risposta corretta e proporzionata a quanto e successo”. Da qui l’appello e la chiamata alla manifestazione. “Ci rivolgiamo perciò a tutta la cittadinanza colpita dalla catastrofe di maggio, così come a tutte realtà, affinché aderiscano a questa iniziativa ormai improrogabile. Un’occasione in cui le sofferenze della nostra gente possano emergere pubblicamente in un'espressione unitaria, un'occasione di mobilitazione civile dei territori alluvionati per sollecitare la politica a decisioni più coraggiose ed efficaci, rispettando quanto promesso fin dai primissimi giorni del disastro - sostiene il comitato promotore -. Un momento in cui raccogliere tutte le diverse istanze che percorrono dall'Appennino alla pianura il nostro territorio, riunendo in un’unica voce tutte le vittime dell’alluvione”.

Questi i punti principali della piattaforma alla base della manifestazione a cui il comitato chiede di aderire: “Basta con ritardi, contraddizioni e incertezze, occorre che il Governo sblocchi i fondi e che si accelerino i tempi delle riparazioni e dei risarcimenti, fornendo risorse certe, disponibili e adeguate alle urgenze di territori, aziende e cittadini. Particolare attenzione a un’area di storica fragilità, anche di natura economica e sociale, come l’Appennino, quello Romagnolo, purtroppo recentemente colpito anche da un evento sismico importante ponendolo al centro di una strategia di prevenzione idrogeologica generale, necessaria per evitare un ulteriore spopolamento”.

“In attesa dell’obiettivo promesso, che rivendichiamo, dei ristori al 100%, è necessario prevedere misure ponte per aiutare e sostenere il reddito delle famiglie colpite e delle aziende la cui attività e ancora compromessa dai danni - proseguono -. E’ necessario attrezzare adeguatamente i Comuni, specie quelli piccoli e montani, con risorse e mezzi oggi mancanti e che si rendano esigibili le dotazioni di personale necessarie per svolgere i compiti di ripristino affidati. Chiediamo una ricostruzione celere, trasparente, equa e libera da interessi speculativi, con l’obiettivo di proteggere in primo luogo i territori dall'imminente periodo piovoso, mettendoli in sicurezza e al riparo da ulteriori aggravamenti. Infine, considerare il credito d’imposta quale strumento più efficiente, efficace e immediato alle esigenze di ricostruzione per imprese e privati cittadini danneggiati”.