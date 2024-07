Manuel, centista all'Itaer: "Un’eccellenza scolastica, il mio sogno è studiare negli Stati Uniti d’America"

"La maturità è stata per me un'esperienza di crescita". Tra i diplomati con il massimo dei voti all'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" c'è Manuel Panzavolta. ""Sono un ragazzo come tanti altri, senza qualità straordinarie o talenti eccezionali - parla di sè -. Tuttavia, ho molte passioni che arricchiscono la mia vita. Mi piacciono moltissimo lo sport, l’aviazione e la musica. Nel tempo libero, mi dedico in particolare alla musica, esplorando nuovi generi e perfezionando le mie abilità. Inoltre, sono sempre alla ricerca di nuove passioni che possano affascinarmi e stimolare la mia curiosità. Ogni nuova scoperta è un'opportunità per crescere e imparare qualcosa di nuovo, rendendo la mia vita sempre più intrigante e appagante".

Come mai ha scelto l'Itaer e l'indirizzo "Conduzione del mezzo aereo?"

"Ho scelto l’Itaer perché è un’eccellenza scolastica che in pochi in Italia riescono a permettersi, dato che gli istituti tecnici aeronautici statali si contano sulle dita di una mano. In pochi sanno, però, che la scelta dell’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo”, come quella della scuola, è nata quasi scherzosamente in un dialogo con mia madre; inizialmente non avevo neanche preso in considerazione l’idea, non sapendo della sua esistenza, ma dall’istante in cui mi fu citata non riuscii più a togliermela dalla testa. Pensavo solamente al fatto che sarebbe stato uno spreco scegliere un’altra scuola quando avevo la fortuna di avere un istituto come questo a due passi".

Ha o vorrà conseguire il brevetto di volo?

"Attualmente non sono in possesso di alcun tipo di brevetto di volo, tuttavia in futuro mi piacerebbe molto conseguire il Private Pilot License per uso ricreativo e, chissà, magari anche per scopi professionali. Ottenere il Private Pilot License rappresenterebbe per me un'opportunità di crescita personale e professionale. L'idea di poter pilotare in autonomia un aereo vero a proprio mi affascina enormemente e sono determinato a perseguire questo obiettivo con dedizione e impegno. Spero di poter trasformare questa passione in una parte significativa della mia vita, sia per il piacere del volo che per le potenziali opportunità lavorative che potrebbe offrirmi".

Si è diplomato col massimo dei voti. Se lo aspettava?

"A dire il vero, no, non me lo aspettavo ed è stata infatti una piacevole sorpresa. Sono entrato all'esame di maturità con 40 crediti e molta paura riguardo alla seconda prova d’esame. Tuttavia, nell’istante in cui ho ricevuto un punteggio di 20 in entrambe le prove, mi sono sentito ancora più determinato a raggiungere il massimo. Questa inaspettata valutazione ha rafforzato la mia fiducia nelle mie capacità e mi ha motivato a dare il meglio di me stesso. Superare con successo queste prove mi ha insegnato che con impegno e determinazione è possibile affrontare e superare anche le sfide più difficili. La maturità è stata per me un'esperienza di crescita, sia personale che accademica, che mi ha preparato ad affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza le sfide future".

Il ricordo più bello di questi cinque anni?

"Non esiste un solo ricordo piú bello di questi 5 anni. Tutte le esperienze che ho avuto modo di fare con i miei compagni di classe o amici piú stretti e la mia morosa sono stati sicuramente i ricordi piú belli di questo percorso".

Come è cambiato Manuel rispetto a quello che ha iniziato le superiori?

"Arrivato in quinta credo di essere maturato, rispetto ai primi anni, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Ho imparato a gestire meglio il mio tempo e le mie responsabilità, bilanciando studio e attività extracurriculari in modo più efficace. Un altro aspetto fondamentale che è cambiato in me è la crescita di una sorta di "autostima scolastica", che mi ha permesso di spingermi al massimo anche quando non credevo di esserne capace. Questa fiducia nelle mie capacità scolastiche mi ha incentivato ad affrontare le sfide con maggiore determinazione e a non arrendermi di fronte alle difficoltà. Questa evoluzione personale mi ha preparato ad affrontare con sicurezza e motivazione le prossime tappe della mia formazione e della mia carriera".

Il suo futuro nell'immediato?

"In futuro, mi piacerebbe molto continuare gli studi. Recentemente, ho preso in considerazione il mondo della fisica o dell’ingegneria. Il mio sogno è quello di studiare e raggiungere numerosi traguardi accademici negli Stati Uniti d’America, un paese che offre opportunità straordinarie nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca. Aspiro a ottenere una formazione che non solo mi arricchisca professionalmente, ma che mi permetta anche di trovare un lavoro che mi appaghi pienamente. Sono convinto che studiare all’estero mi esporrebbe a diverse prospettive culturali e accademiche, arricchendo ulteriormente la mia crescita personale e professionale ed offrendomi un maggior numero di possibilitá lavorative. Spero di poter contribuire con le mie competenze e la mia passione in un contesto dinamico e innovativo, realizzando così le mie ambizioni e i miei sogni".