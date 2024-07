Manutenzione della rete idrica: prevista la sospensione della fornitura d'acqua a Vecchiazzano

Mercoledì, dalle 8 alle 17, il quartiere Vecchiazzano, in particolare la zona intorno alla chiesa di San Nicola, il centro e le vie limitrofe, sarà interessato da un’interruzione della distribuzione dell’acqua. La sospensione è dovuta a lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, necessari per risolvere interferenze con il tracciato della nuova tangenziale in corso di realizzazione. "Durante l’intervento, potrebbero verificarsi variazioni di pressione e temporanei intorbidimenti dell’acqua. Tuttavia, l'azienda assicura che l’acqua manterrà la sua potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico", viene chiarito.

L'azienda "si scusa per i disagi arrecati e garantisce che farà il possibile per ridurre al minimo i tempi dell’intervento". Viene inoltre ricordato che "il numero di pronto intervento è disponibile sette giorni su sette per segnalare guasti, rotture ed emergenze relative ai servizi di acqua, fognature e depurazione". I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da volantinaggio ed sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, si invita la cittadinanza a visitare il sito web dell’azienda o a contattare il servizio clienti. Il numero di pronto intervento, 800.713.900, è attivo 24 ore su 24 per ogni necessità.