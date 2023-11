Manutenzione di un tratto della pista ciclabile di via Lughese: via ai lavori

Un tratto di via Lughese, tra via Don Lugaresi e via Tredici Novembre, sarà oggetto di lavori di manutenzione ai cordoli della pista ciclabile. Ma nello stesso tratto sono previsti anche operazioni di bonifica delle alberature abbattute. I lavori inizieranno giovedì 23 novembre 2023 (salvo condizioni meteo avverse), e si protrarranno per circa 3 settimane. Saranno possibili disagi alla circolazione. Sarà predisposta idonea segnaletica di cantiere, oltre alla regolamentazione del traffico con utilizzo di impianto semaforico per senso unico alternato.