Manutenzione e potature dello storico platano di Carpinello, ok ad un progetto da 145mila euro

Lo storico platano di Carpinello, inserito nell'elenco degli alberi monumentali, sarà sottoposto ad un consistente intervento di manutenzione nei prossimi mesi. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta in risposta - in Consiglio comunale di lunedì pomeriggio - ad un'interrogazione della consigliera Loretta Prati del Pd. Prati ha chiesto sullo stanziamento di 68mila euro della Regione per il maestoso platano di Carpinello, visibile anche da via Cervese.

Dalla risposta di Petetta emerge che lo stanziamento totale per il platano di Carpinello è di 154mila euro, di cui 121mila euro nel 2021. “Nel 2020 abbiamo redatto un progetto con una serie di interventi sul platano di Carpinello, presentato alla Regione e col parere favorevole del Ministero dell'Agricoltura, si tratta di una soma mai erogata per un tipo di progetto del genere, di cui 68mila euro già erogati”. Tra gli interventi previsti c'è la potatura chirurgica, la sostituzione delle palizzate che circondano il platano, i controlli di stabilità e altre analisi.

Venerdì scorso si è tenuto anche un sopralluogo dei tecnici della Regione. I lavori previsti dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2021. La consigliera Prati, in replica, chiede una valorizzazione della pianta monumentale in chiave turistica.