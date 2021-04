Manutenzione stradale, continua il piano asfalti: è il turno di un tratto di via Firenze

Prosegue il calendario della manutenzioni stradali e asfaltature a cura dell'Area Servizi all'Impresa e al Territorio del Comune di Forlì. E' infatti previsto un intervento di manutenzione straordinaria in via Firenze nel tratto tra viale Bologna e via Valeria. I lavori avranno inizio lunedì mattina, salvo condizioni meteo avverse, e si protrarranno per circa tre giorni. Dal giorno 19 al 21 aprile è prevista la chiusura totale al transito da viale Bologna a via Valeria. Il traffico proveniente da viale Salinatore e viale Bologna sarà deviato in via Consolare. Il traffico proveniente da Castrocaro direzione Forlì su via Firenze sarà deviato in via Valeria.

Inoltre, per l'esecuzione degli interventi sono previsti anche divieti di sosta permanente con rimozione nei tratti interessati dalle lavorazioni. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza rilasciata dall'Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri "movieri" e/o impianto semaforico.