Rotonde colorate dai fiori, lavori di restyling: irrigazione a goccia per "una gestione responsabile della risorsa idrica"

Non solo asfaltature, ma anche manutenzione del verde. Prosegue l’opera di restyling in alcune del rotonde della città. In quella di Piazzale del Lavoro i giardinieri del Comune di Forlì hanno inserito cinque nuove file circolari di viole colorate alimentate da un sistema di irrigazione a goccia. Simile sistema di irrigazione anche per l’aiuola di Piazzale della Vittoria. Si tratta, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, che ha documentato su Facebook i lavori svolti, di "una gestione responsabile della risorsa idrica e decine di nuove viole colorate a corredo del manto erboso. I dettagli, la tutela del decoro urbano e la capacità di dare forma al bello sono elementi che un’Amministrazione pubblica non deve mai dimenticare. Anche questo è sinonimo di buon governo". Conclude Zattini: "Lavori pubblici e verde sono una miscela perfetta all’insegna del decoro, del bello e del colore".

Nella foto l’aiuola di Piazzale della Vittoria