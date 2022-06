Via Due Ponti scambiata per una pista, piede a 121 chilometri orari: patente ritirata. Autovelox anche in Tangenziale

Sfrecciava ad oltre 100 chilometri orari, 121 per l'esattezza quelli misurati dalla strumentazione in dotazione alla Polizia Locale. Aveva scambiato via Due Ponti per un tracciato di Formula Uno l'automobilista a quale gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente, oltre che comminare una multa piuttosto salata. Nella scorsa settimana gli uomini del Corpo hanno sanzionato ben 52 utenti della strada per aver superato i limiti di velocità lungo i tratti urbani delle strade attenzionate. E altri controlli con autovelox e TruCam sono previsti nei prossimi giorni.

La Polizia Locale sarà presente con i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità lunedì 20 giugno lungo la Tangenziale, l'indomani in via Del Partigiano, mentre il 23 giugno in viale Roma, via Monda e via Tomba. I controlli proseguiranno anche il 24 giugno in via Del Canale, mentre il 25 lungo la via del mare che collega Forlì con Cervia, la Cervese.