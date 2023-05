La mappa dall'alto della città alluvionata: i quartieri che sono andati sott'acqua, zona per zona

Le foto aeree che è stato possibile scattare con la luce del sole (immagini di Andrea Bonavita), questa mattina restituiscono una vera e propria cartina delle zone alluvionate nella città di Forlì. Immagini impressionanti con numerosissime case immerse nelle acque del fiume straripato. La maggiore criticità sono a monte e a valle del ponte di Schiavonia.

Il centro storico difeso dall'argine di viale Salinatore

Il ponte e la storica Porta di Schiavonia essendo nel punto più elevato sono sgombri d'acqua, ma la stessa cosa non si può dire nelle zone ex golenali più basse subito adiacenti. Nella zona a monte del ponte il poderoso e antico argine posto a difesa del centro storico di Forlì, quello su cui è realizzato viale Salinatore, che pone il piano di città più alto rispetto al fiume, ha sostanzialmente tenuto, con l'alluvione solo del parcheggio dell'Argine e del retro degli edifici costruiti su viale Salinatore sul lato del fiume.

Tutto il quartiere Romiti sott'acqua

Di converso, la difesa del centro storico è costata il totale allagamento del quartiere Romiti, posto sul versante opposto, sulla riva sinistra del Montone. Qui l'acqua è arrivata a riempire completamente i piani terra delle abitazioni. Via Firenze è andata sott'acqua fin dal semaforo di Schiavonia e così tutta la zona compresa fino a via Sapinia. La zona Romiti si trova in linea con le grandi casse di espansione presenti a monte e ben visibili sul sentiero fluviale lungo il Montone e lungo via Firenze, che sono andate completamente allagate, ma non sono state purtroppo sufficienti a laminare la piena.

A valle del Ponte, il fiume esonda su entrambi i lati

A valle del ponte di Schiavonia, invece, sono andati allagati i quartieri su entrambe le sponde del fiume. Sul lato del centro storico, una zona più bassa rispetto alla porta di Schiavonia ha creato una grande pozza d'acqua nei primi 50 metri di corso Garibaldi, in via del Portonaccio fino a via Orto del Fuoco. Allagamenti anche in Marco Antonio Mambelli, via Orto Schiavonia, via Curte, in pratica la punta estrema del centro storico sul lato Schiavonia. Sullo stesso lato alluvionato il triangolo di città tra il centro, il fiume e la ferrovia: parliamo di via Isonzo, via Pelacano e via Piave e le rispettive traverse.

Sul lato sinistro, alluvionata tutta la zona nuova dei Romiti, quella che si trova in via Nervesa e traverse, dietro il McDonald's di viale Roma. Gli allagamenti qui si portano fino alla zona Cava, sul lato destro di viale Bologna andando verso Faenza. Tale allagamento ha sormontato anche i binari della ferrovia, costringendo alla chiusura della linea Adriatica.

Vasto allagamento del quartiere San Benedetto

A valle delle ferrovia, quando il piano del suolo diventa completamente pianura, si riportano estesi allagamenti nel quartiere San Benedetto, lungo via Lughese tra l'ex passaggio a livello di via Isonzo fino all'uscita della città. Estesi allagamenti vengono segnalati anche nelle frazioni di pianura, a Roncadello in particolare, in questo caso per l'esondazione del canale che costeggia via del Canale.

Ben difeso l'ospedale

L'ospedale Morgagni-Pierantoni, che sorge alla confluenza tra il Montone e il suo principale affluente, il Rabbi, è in posizione elevata e le casse di espansione che lo circondano l'hanno ben difeso, allagandosi come previsto. Alluvionata, invece, la parte più bassa, vale a dire le case che si trovano lungo via Ponte Rabbi. In questa zona è finito allagato anche il Parco Urbano.