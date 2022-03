Coronavirus, nel Forlivese sono poco più di 1000 i casi attivi: la mappa dei contagi aggiornata

Scendono a 1.240 i casi attivi al covid-19 nel comprensorio Forlivese. Al 7 marzo si contano 19 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva, mentre sono 1.221 le persone che non necessitano di cure ospedaliere, ma che devono osservare la quarantena in casa in attesa della negativizzazione. Mappando il territorio, Forlì conta 650 positivi, otto dei quali ricoverati con sintomi. A Bertinoro i 171 positivi non necessitano di cure ospedaliere, mentre Castrocaro conta quattro ricoverati tra i 32 positivi al virus.

A Civitella i casi attivi sono 18, mentre a Dovadola 4. Forlimpopoli conta 74 positivi ed uno di questi è ricoverato in terapia intensiva. Tutti in isolamento domiciliare i 16 positivi di Galeata, mentre tra i 44 casi attivi di Meldola due sono ricoverati. A Modigliana sono 18 i postivi, nessuno necessitante di ricovero, , mentre nel comune di Portico e San Benedetto c'è un solo caso attivo.

Predappio conta 23 positivi in isolamento domiciliare ed uno ricoverato, mentre a Premilciore sono solo 3 i casi attivi. Dodici positivi a Rocca San Casciano (uno ricoverato), mentre a Santa Sofia i positivi sono 73, uno dei quali ricoverato. Non necessitano di cure ospedaliere i due positivi di Tredozio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano nel Forlivese 57.235 casi, 55.360 guariti e 635 vittime.