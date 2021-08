Coronavirus, balzo dei casi attivi nella settimana post Ferragosto. Solo due comuni "covid free", la mappa dei contagi

Casi attivi da covid-19 in crescita nel Forlivese nella settimana post Ferragosto, dal 16 al 23 agosto. A lunedì se ne contano 337, 11 dei quali ricoverati con sintomi. Scendono a due i comuni "covid free", ovvero senza positivi tra popolazione: si tratta di Premilcuore e Tredozio. Nell'ultima settimana si sono registrati infatti quattro casi a Galeata ed altrettanti a Rocca San Casciano, mentre a Tredozio sono stati dichiarati guariti i tre positivi che si trovavano in isolamento domiciliare. La crescita dei contagi si è registrata in tutto il territorio.

A Forlì i casi attivi sono balzati da 175 a 229, con sette persone ricoverate con sintomi. In sette giorni sono stati registrate 139 positività, mentre sono 85 coloro che sono stati dichiarati guariti. A Bertinoro sono stati registrati cinque casi e sei guarigioni, con otto casi attivi, uno dei quali ricoverato con sintomi. A Castrocaro i nuovi contagi sono stati cinque, mentre le guarigioni due: i casi attivi sono 23, di cui uno ricoverato. A Civitella sono quattro i tamponi risultati positivi, mentre due le guarigioni, per un totale di cinque casi attivi. Dovadola conta un solo positivo (un guarito e nessun contagio negli ultimi sette giorni), mentre a Forlimpopoli sono in 18 alle prese col covid (dieci nuovi positivi e sette guariti).

A Meldola i casi attivi sono saliti a 15, con 11 nuovi contagiati ed un solo guarito, mentre Modigliana ne conta due e Portico uno. Casi attivi in crescita a Predappio (sono sei, uno ricoverato), dove vi sono stati nell'ultima settimana quattro nuovi contagi e nessun guarito, mentre a Santa Sofia sono due (un guarito ed un contagiato). Nel Forlivese i contagiati fuori ambito sono 12, nessuno dei quali necessitante di cure ospedaliere.