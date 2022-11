Piedi pesanti sull'acceleratore, pioggia di multe. Autovelox, la mappa dei nuovi controlli: anche Tangenziale e Cervese nella lista

Sono 34 gli automobilisti sanzionati dalla Polizia Locale di Forlì per eccesso di velocità nella settimana appena trascorsa. I controlli con i dispositivi elettronici proseguiranno anche nella settimana dal 14 al 19 novembre lungo diverse arterie del territorio comunale. Nello specifico lunedì 14 in via Tredici Novembre e lungo la Tangenziale, martedì 15 lungo le vie Brasini, Erbosa e Del Bosco, mentre mercoledì 16 lungo viale Roma, viale Bologna e via Ravegnana.

Giovedì 17 l'attività del personale in divisa si concentrerà in via Tomba, via Veclezio e via Del Canale, mentre venerdì 18 in via Del Partigiano e sabato 19 in via Cervese.