Autovelox, la mappa dei controlli della Polizia Locale: servizi anche sulla Tangenziale e Cervese

La Polizia Locale di Forlì ha ufficializzato la mappa dei controlli con i dispositivi autovelox e trucam in programma nella settimana dal 9 al 13 gennaio. Lunedì 9 le pattuglie saranno in via Tredici Novembre, l'indomani in viale Roma. Mercoledì 11 i controlli contro gli eccessi di velocità saranno svolti in via Del Partigiano e via Del Bosco, il 12 in via Cervese e Brasini, mentre il 13 lungo la Tangenziale e in via Due Ponti.