Autovelox, 44 "piedoni" nel mirino della Polizia Locale. La mappa dei nuovi controlli: anche Cervese e Tangenziale

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Forlì con i dispositivi autovelox e trucam. Lunedì 22 agosto l'attività si concentrerà in via Zampeschi, l'indomani in via Del Partigiano e mercoledì 24 in via Ravegnana. Giovedì 25 i controlli saranno svolti in via Tomba e Via del Bosco, mentre venerdì 26 lungo via Zampeschi e Tangenziale e sabato 27 sulla Cervese e ancora via Zampeschi. La scorsa settimana sono state 44 le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità.

Per il weekend in arrivo, la Polizia Locale ha disposto un potenziamento dei controlli stradali, prevedendo un servizio straordinario anche in orario notturno nella nottata tra sabato e domenica. "In tal modo, viene garantita la presenza delle pattuglie per l'intero arco della giornata in particolare nelle direttrici di traffico interessate dall'esodo estivo - spiegano dal comando -. Oltre ai controlli delle velocità, verrà posto particolare riguardo anche alle verifiche per la guida in stato di ebbrezza e alle condotte di guida irregolari in genere".