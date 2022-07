"Piede pesante" sull'acceleratore, 27 sanzioni. La mappa dei controlli settimanali con gli autovelox

Per le attività di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida, la Polizia Locale di Forlì diffonde l'elenco delle postazioni di controllo delle velocità che saranno in funzione nella settimana dal 18 al 23 luglio. La Polizia Locale di Forlì, sarà presente sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle velocità nelle giornate: 18/7 Via Del Partigiano; 19/7 Via Ravegnana 469; 21/7 Via B. Brandi; 23/7 Via Cervese. La settimana scorsa sono state elevate 27 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità.