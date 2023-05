"Una portata d'acqua senza precedenti": ecco la mappa dell'esondazione del Montone in città

E' trascorsa una settimana dall'inizio dell'emergenza alluvione su buona parte della città e forese settentrionale. Nel cuore del pomeriggio di martedì, qualche ore prima dell'arrivo di quello che sarebbe stato uno tsunami di acqua e fango, il sindaco Gian Luca Zattini con un drammatico videomessaggio annunciava "una criticità enorme alla confluenza tra il Rabbi e il Montone", con una "gravissima esondazione con allagamenti diffusi nel centro della nostra città", "l'episodio più grave che sia mai stato riscontrato nel territorio forlivese". Un messaggio nel quale rimarcava come non fosse "il momento di pensare alle cose, ma alla vita e alla salute delle persone".

Il sindaco Zattini ha diffuso una mappa delle zone riconducibili alla sola esondazione Montone. Interessate quattro aree per un totale di 23.715 residenti: la zona a sud del fiume Montone (residenti 9853), la zona a nord e delimitata dall'autostrada (residenti 3913, la zona a nord oltre all'autostrada (residenti 3495) e la zona ad est che lambisce il centro storico (residenti totali 6454). "Una portata d’acqua senza precedenti, per un evento che non potremo mai dimenticare", conclude il sindaco.