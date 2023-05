Maltempo nel Forlivese, la mappa delle frane: chiuse al traffico le strade più compromesse

Le abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore hanno provocato numerosi smottamenti, con la chiusura di sette strade nel forlivese ed una nel cesenate. "Al momento la viabilità è interdetta per il tempo necessario alla quantificazione del danno e alla programmazione e esecuzione dell’intervento di ripristino della viabilità", rende noto la Provincia. Tre arterie sono chiuse per l’intera estensione: la Provinciale 21 Trebbio (Casone Modigliana), la Provinciale 81 Trebbio San Savino e la Provinciale 104 Dovadola-Montecolombo.

La Provinciale 66 Casale è chiusa tra il chilometro 0+000 e il chilometro al 3+000 (Modigliana-Brisighella), la Provinciale 47 Predappio Rocca San Casciano a monte di Predappio Alta, la Provinciale 54 Baccanello dal chilometro 2+000 per l’intera estensione (Pieve Salutare-Predappio). "Sulla Provinciale 129 Modigliana-Rocca San Casciano, chiusa al chilometro 1+500, stiamo intervenendo per liberare una corsia e potere ripristinare un collegamento per addetti ai lavori verso Modigliana", informano dalla Provincia. Nel cesenate la Provinciale 134 “via Piana”, collegamento Ranchio Pieve di Rivoschio, è chiusa chilometro Km7+000 al chilometro 8+000.

"I tecnici della Provincia - dichiara il presidente Enzo Lattuca - dopo un coordinamento con la Prefettura stanno predisponendo un monitoraggio delle situazioni critiche e una ricognizione dei danni il più possibile puntuale per procedere al ripristino della viabilità. Ci sono anche una serie di frane e smottamenti meno impattanti che occupano solo parzialmente le carreggiate e su cui andremo ad intervenire subito dopo le emergenze".