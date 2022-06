Rete del gas, serie di cantieri a Ca'Ossi: asfaltature e nuove tubazioni, la mappa dei lavori

Ai nastri di partenza tre cantieri stradali di InRete Distribuzione Energia. A partire da lunedì 13 e fino al 20 giugno saranno eseguiti lavori di ripristino del manto stradale in viale Spazzoli e strade limitrofe. Pertanto gli interventi verranno suddivisi partendo da viale Spazzoli, nel tratto compreso tra via Medaglie d’Oro e viale Kennedy, dal 13 al 16 giugno); in viale Kennedy, nel tratto compreso tra viale Spazzoli e via Focaccia, sempre dal 13 al 16 giugno. Nelle vie A. Focaccia, A. Giottoli, G. Bersani, G. Godoli e I. Zanotti i lavori si svolgeranno tra il 16 e il 20 giugno.

Per la durata degli interventi sarà interdetta la sosta nelle strade interessate e lungo i viali Kennedy e Spazzoli sarà istituito un senso unico alternato. Sarà mantenuto il transito solo per i residenti e i mezzi di soccorso. Il traffico diretto su viale Spazzoli verrà deviato sulle strade limitrofe tramite apposita segnaletica. Le strade limitrofe potranno subire modifica temporanea dei sensi di marcia così come indicato da segnaletica stradale.

Cantiere in via Decio Raggi

Per la realizzazione della nuova rete del gas in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra la via Campo di Marte e viale D. Bolognesi sempre a partire dal 13 giugno e fino al 20 agosto saranno avviati i lavori per la sostituzione della rete con posa di nuova tubazione e successiva realizzazione dei nuovi allacci. Pertanto il cantiere procederà per tratti di 100 metri circa ciascuno, al fine di limitare il più possibile i disagi, partendo dalla porzione di via Decio Raggi compresa tra via Campo di Marte e via Quartaroli. Per la durata dei lavori, il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, mentre sarà sempre possibile il passaggio pedonale sui marciapiedi. Opportuna segnaletica indicherà i percorsi alternativi.

In via Cerchia

In via Cerchia, nel tratto compreso tra viale Spazzoli e via B. Bernardi, sempre dal 13 giugno e fino al 20 agosto, sono previsti lavori di sostituzione della rete gas esistente, che si svolgeranno in due fasi: nella prima la posa della nuova tubazione e nella successiva la realizzazione dei nuovi allacci. Durante i lavori, lungo il tratto interessato sarà istituito un senso unico alternato e divieto della sosta su entrambi i lati. Inoltre per ridurre il traffico veicolare e i tempi di attesa a causa del senso unico alternato saranno installati cartelli di segnalazione con invito alla scelta di percorsi alternativi.

Informazioni

Tutte le informazioni relative ai cantieri in oggetto possono essere richieste al numero di InRete Distribuzione Energia, telefono 0547388491 attivo dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì e fino alle 13.30 il venerdì. Per segnalazioni di situazioni di pericolo derivanti dal cantiere in essere, chiamare il numero verde del Pronto Intervento Gas 800713666 attivo 24 ore.

La mappa dei lavori