Si accendono le Natività, a San Mercuriale la tradizionale rassegna dei presepi: ce ne sarà anche uno grande meccanico

La rassegna “Presepi Città di Forlì” giunta alla trentaquattresima edizione sarà inaugurata venerdì 15 dicembre. Alle 20 è prevista la messa in San Mercuriale celebrata dal vescovo mons. Livio Corazza, alle 21.15, nella Sala del Chiostro, sarà possibile visitare la mostra dei 57 presepi realizzati da artisti, artigiani o semplici appassionati locali. Sabato 16 alle 11, invece, accenderà le luci il Presepio nel Palazzo Comunale, nel Salone del Municipio, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’abate di San Mercuriale, don Antonino Nicotra.

Queste sono le iniziative più in vista tra quelle della sezione forlivese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, sodalizio che da trentaquattro anni ininiterrotti allestisce una grande rassegna a Forlì e dintorni dedicata alle scene della Natività. In realtà i circa quaranta associati garantiscono con perizia e pazienza l’allestimento di presepi che destano stupore e conducono al vero significato della festa che sta per tornare. Il presidente, Andrea Donori, nei giorni scorsi lo si trovava su più fronti a montare scenari e meccanismi che a breve saranno meta di quei visitatori che amano recuperare e dare linfa alla bellezza della tradizione.

Se un tempo la rassegna forlivese dei presepi si svolgeva nella Rocca di Ravaldino, da qualche anno ha sede nella sala attigua al chiostro di San Mercuriale, luogo più consono al Natale “brillante” di queste ultime stagioni, tanto che, come sottolinea Donori “nel 2022 si sono sfiorate 9mila visite, primato assoluto per l’ultimo decennio”. In mostra desterà stupore il grande presepe meccanico, già conservato alla Residenza Zangheri, con statue del celebre presepista faentino padre Giovanni Lambertini: una Natività in movimento di diciotto metri quadrati e tante altre di vari stili, dimensioni, nate dall’ingegno e dalla creatività di giovani e meno giovani, alle prese con un’idea, la scelta dei materiali, la composizione delle scena, l’uso degli effetti, e, non certo per ultima, un cammino di fede.

Si può pertanto dire che le competenze dei presepisti siano quelle degli scenografi e degli sceneggiatori, unendo più arti in un grande lavoro che tra un mese sarà già smontato.

Altri presepi in città e forese

Altri presepi curati dall’Associazione sono quello grandioso nella piazza dell’ospedale che racconta anche della fuga in Egitto con un fondale con piramidi dipinto da Franco Vignazia. Ci sarà anche quello in vista nella vetrina della Fondazione Cassa dei Risparmi, nel Monte di Pietà, e quello in San Mercuriale, mentre in Cattedrale, a causa dei lavori in corso, sarà in versione ridotta rispetto ai precedenti. In periferia si possono visitare presepi di tutto rispetto a Vecchiazzano, Villanova, alla Celletta dei Passeri dei Romiti, a Carpena. Si segnalano pure alcune puntate fuori comune, come a Terra del Sole e, a, Forlimpopoli, in San Pietro e in San Rufillo.

“Quest’anno - aggiunge Donori - il vescovo ha invitato a fare un presepe in ogni casa e per noi costituisce un vanto perché ci sentiamo ancora più motivati a portare avanti questa iniziativa”. Non si deve poi dimenticare che tale tradizione proprio quest’anno compie 800 anni. Il primo presepio fu allestito a Greccio nel 1223, nato dal cuore di San Francesco d’Assisi. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: “Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”. Da allora, questa bella intuizione è diventata tradizione che tutti gli anni trova nuovi spunti e ritrova antiche radici.