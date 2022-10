Maratona "Città di Forlì" con percorso nella città: la mappa dei disagi e delle strade chiuse

Domenica si svolge la “1° maratona Città di Forlì”, corsa su strada sulla distanza di 42,195 km. L’appuntamento sportivo vedrà la partenza da piazza Saffi alle 9 con termine massimo previsto verso le ore 15. Il percorso della gara si articolerà lungo il seguente tracciato: Piazza Saffi, Corso della Repubblica, Piazzale della Vittoria (giro in senso contario di marcia), Viale Bolognesi, Viale Risorgimento, Viale dell'Appennino, Via Placucci, Via Mazzatinti, Via Campo degli Svizzeri, Via Decio Raggi, Via Bidente, Via Don Pollini, Via Dragoni, Via Costa, Viale della Liberta', Via Oriani, Piazzale Indipendenza, Via G. Regnoli, Largo de' Calboli, Piazzetta Don Pippo, Via dei Filergiti, Via dei Filarmonici, Corso Mazzini, Piazza Saffi. Il percorso sarà effettuato due volte e per garantire la sicurezza dell’evento, è prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale durante il transito dei maratoneti. In Corso Repubblica, Via G. Regnoli e Largo De Calboli verrà istituito il divieto di sosta con rimozione.