Medicina rigenerativa, un articolo scientifico del dottor Marcello Lughi pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale

Prestigiosa pubblicazione su una rivista scientifica internazionale per il dottor Marcello Lughi dell'Unità Operativa di Ortopedia di Forlì, diretta dal dottor Roberto Casadei. L'articolo, pubblicato su "Orthopaedic surgery”, è focalizzato sulla medicina rigenerativa. "La pubblicazione di un lavoro scientifico su una rivista internazionale - spiega il dottor Lughi - è motivo di grande soddisfazione per gli autori perché rappresenta il suggello finale di mesi di studio, elaborazioni e revisioni del manoscritto. La necessità di risolvere un problema clinico che ha poche possibilità di guarigione spontanea, come una lesione cronica misconosciuta del tendine d' Achille, ha imposto l'invenzione di una tecnica chirurgica fuori dagli schemi classici, originale e unica nel suo genere, che avrebbe avuto il suo pieno compimento attraverso l'impiego di ‘booster’ rigeneranti".

“L'incontro fra la necessità e la cultura medica e biologica che si realizza quando si incontrano dei validi professionisti, ha permesso di ottenere ottimi risultati clinici, funzionali e strumentali - chiarisce Lughi -. Per raggiungere l’obiettivo sono stati necessari l’intuizione chirurgica del sottoscritto, ma anche gli studi e l'applicazione in campo rigenerativo dei Prp (Plasma Ricco di Piastrine) omologhi, forniti dall’Unità operativa Trasfusionale del presidio ospedaliero di Forlì, diretto dalla dottoressa Cinzia Moretti, e dei fogli di derma decellularizzati della Banca della Cute di Cesena, sapientemente preparati dalla dottoressa Elena Bondioli nei laboratori di Pievesestina dell'Unità operativa Centro Grandi Ustionati/Dermatologia, diretto dal professor Davide Melandri".

"Il risultato clinico e la soddisfazione dei pazienti per l'operazione alla quale si sono sottoposti potevano essere sufficienti per decretare il successo dell'intervento, ma abbiamo pensato di confermarlo con indagini strumentali avanzate (Rmn perfusionale), con le quali il dottor Matteo Ferretti ha dimostrato l'ottima integrazione e ristrutturazione tendinea - continua Lughi -. Infine questo lavoro scientifico ha stimolato la curiosità del dottor Nicolò Maitan che, da specializzando frequentante l’Ortopedia di Forlì, ha verificato l'originalità dello studio e, dopo aver valutato tutta la letteratura sull'argomento, è arrivato ad affermare che si tratta, al momento, di una tecnica chirurgica unica a livello internazionale". L'articolo ha come titolo "One Step Double Augmentation with Human Dermis Allograft and Homologous PRP in Misdiagnosed and or Chronic Achilles Tendon Ruptures" ed è consultabile sul sito https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/os.13871.