Marcia per la Pace Perugia-Assisi, pronti ai 25 chilometri tanti cesenati e forlivesi: 4 pullman in partenza

Il Centro per la Pace di Forlì ha organizzato, insieme ai Comuni di Forlì e di Cesena e al Centro Pace di Cesena, la partenza di 4 pullman per un totale di 172 persone

In occasione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi di domenica un nutrito gruppo di forlivesi e cesenati parteciperà a questo evento nazionale. Il Centro per la Pace di Forlì ha organizzato, insieme ai Comuni di Forlì e di Cesena e al Centro Pace di Cesena, la partenza di 4 pullman per un totale di 172 persone che prenderanno parte a questa marcia che commemora i 60 anni dalla sua prima edizione, voluta nel 1961 dal professor Aldo Capitini e dal Movimento Nonviolento italiano.

"Questa edizione - spiega il presidente del Centro Pace di Forlì Michele Di Domenico - è intitolata “I Care”, mi prendo cura... del pianeta, dei miei vicini e dei miei fratelli più lontani. Mi faccio anche carico di portare con il mio impegno la pace nel mondo: in Birmania dove il 1 febbraio scorso c'è stato un colpo di stato militare e dove munizioni di ditte italiane (Cheddite srl di Livorno) sono in uso ai militari e alle forze di polizia che reprimono la libertà e la democrazia birmana; in Siria dove continua la guerra interna e l'occupazione della Turchia di Erdogan contro i curdi; in Yemen colpito dalle bombe dell'Arabia Saudita; e nei tanti luoghi a rischio di conflitto armato".

“I diritti degli uomini devono essere di tutti, sennò chiamateli privilegi”, ricordava Gino Strada. "Con questo impegno oltre che con quello per la non violenza e il superamento degli eserciti e delle armi, ci accingiamo a marciare per i 25 chilometri che separano Perugia dalla Rocca di Assisi", conclude Di Domenico.