Marciapiedi, al via un piano straordinario di manutenzione: "Lavori per oltre 200mila euro"

Più di 200mila euro di interventi per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e la loro messa in sicurezza. "Queste risorse, pari a 215mila euro, si aggiungono a quelle già stanziate nel corrente bilancio di oltre 2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi - esordisce l'assessore con delega ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. Gli interventi che andremo ad effettuare nei prossimi giorni consistono principalmente nell’eliminazione di situazioni di pericolo e nella rimozione di deformazioni strutturali".

Interessate dai lavori saranno iale Bologna, via Fosse Ardeatine, via Caprera, via Cecere Edoardo, via Cimolini Antonietta, via Cirri Giovan Battista, via Deviata, via Facchinei Andrea, via Innocenzo da Imola, via La Greca, via Ippolito, via Po, via Rossi Nino, via Sapinia, via Nazario Sauro, via Don Luigi Sturzo e via Filippo Turati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo individuato questa prima tranche di lavorazioni - conclude Cicognani - dopo l’effettuazione di sopralluoghi tecnici puntuali, atti a verificare le priorità di intervento e le condizioni di sicurezza di ogni strada. In base alle effettive situazioni di degrado riscontrate dai rilievi, abbiamo redatto un primo elenco di interventi che andremo ad effettuare e concludere nell’arco dei prossimi mesi per restituire alla città strade e marciapiedi percorribili in totale sicurezza".