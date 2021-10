Marco Di Maio, non solo il covid: dopo l'annuncio insulti e minacce sui social. "Denuncerò"

Non bastava solo il covid-19. All'annuncio sui social di aver contratto il virus, il deputato Marco Di Maio ha ricevuto anche messaggi offensivi. "Purtroppo - come spesso accade - i soliti leoni da tastiera, i professionisti dell’odio, non si sono fatti attendere - scrive su Facebook ed Instagram -. Ogni circostanza è buona per augurare il male e diffondere cattiveria. Arrivano (più d’uno) ad augurami addirittura la morte e a minacciarmi personalmente".

"Manco a dirlo spesso sono gli stessi personaggi che diffondono menzogne sulla pandemia e sui vaccini - prosegue il parlamentare -. Sono in netta minoranza - sia chiaro -, ma non per questo vanno ignorati o sottovalutati. Come è mia abitudine fare, appena possibile, andrò personalmente a denunciarli uno ad uno presso le autorità di Polizia".

Ma intanto "ho già iniziato a segnalare informalmente alle autorità i profili di chi si è reso responsabile di comportamenti ispirati a odio, violenza e minacce. Scriverlo in rete è un reato come dirlo in una piazza gremita di persone. Lo dico chiaro a chi mi augura addirittura di morire (cosa che non farei nemmeno verso la persona che più disprezzo): non fate alcuna paura. Non abbasseremo mai la testa". Di Maio nutre fiducia sui social: "Dimostriamo una volta di più che questi luoghi virtuali possono essere occasioni di scambio e arricchimento reciproco. E non solo un contenitore per la frustrazione di pochi".

Nel frattempo continua la convivenza col covid: "I dati mostrati dal mio saturimetro, ormai fedele compagno di viaggio, sono incoraggianti - tiene a tranquilizzare -. Nonostante gli acciacchi che comporta la positività al Covid sto continuando a lavorare, scrivere, telefonare e ho avuto molto più tempo del solito per leggere i messaggi sui social". Infine un ringraziamento "per l’ondata di affetto che sto ricevendo in queste ore. Significa molto per me ed è sempre bello vedere che ci sono tante persone che tengono a te e non perdono occasione per dimostrarlo".