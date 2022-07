Marco Flora e il suo diploma da 100: "Dad tra pregi e difetti, dallo Scientifico una lezione di serietà"

Anche Marco Flora è nel prestigioso elenco dei diplomati del Liceo Scientifico di Forlì che hanno concluso il ciclo di studi delle superiori col massimo dei voti. "Sono un ragazzo curioso, dotato di svariati interessi non solo per le materie scientifiche verso le quali sono sempre stato portato, ma che si è appassionato anche di storia e letteratura latina e della lingua e letteratura inglese grazie alle insegnanti che ho avuto la fortuna di avere in questi anni - esordisce -. Tra i miei hobbies c'è l'interesse per la tecnologia, per lo sport come la scherma, che ho praticato fino a due anni fa e poi ho abbandonato con lo scoppio della pandemia e per la vela che ho praticato per diversi anni. Mi piace viaggiare e conoscere nuove culture, come ho scoperto durante un soggiorno in Norvegia".

Come riassume il suo ultimo anno scolastico allo Scientifico?

Si è svolto fortunatamente quasi sempre con lezioni in presenza, per cui è stato bello riallacciare rapporti diretti con i compagni e gli insegnanti nonostante le difficoltà e le restrizioni legate alla pandemia che ci hanno impedito di svolgere uscite, attività laboratoriali ed esperienze più significative di Pcto (percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ndr).

Quale è stato il suo rapporto con la dad?

La dad se da un lato ci ha consentito di continuare lo svolgimento regolare delle lezioni e dei programmi, dall'altro lato ci ha isolato e "impigrito" facendoci rinunciare a molte attività sportive e sociali.

Nell'arco dei cinque anni qual è la lezione più importante di vita che ha ricevuto?

La lezione più importante che ho ricevuto dalla scuola è che la serietà, la correttezza e l'impegno unite a una buona dose di passione alla fine ripagano delle fatiche e a volte anche delle delusioni.

Si è diplomato col massimo dei voti. Come si è costruito questo importante risultato?

Il risultato che ho conseguito è stato sicuramente il coronamento di un percorso che ho intrapreso con determinazione e successo grazie sicuramente agli insegnanti che mi hanno fatto amare le loro discipline, che mi hanno acceso l' interesse e mi hanno guidato negli apprendimenti. Un merito lo riconosco anche alla mia famiglia che mi segue e mi supporta sempre nelle scelte.

In quale campo continuerà gli studi?

Per quanto riguarda il proseguimento degli studi sto valutando diverse opzioni sempre comunque nell'ambito scientifico.

Come si vede da grande?

Da grande mi piacerebbe specializzarmi, coltivare le mie passioni ed essere bravo nel mio lavoro.