"Marduk" al debutto, inaugurata la nuova scultura all'interno della rotonda del Foro Boario

E' stata inaugurata la nuova scultura per la rotonda del Foro Boario. E' stata denominata "Marduk", l'evento si è svolto alla presenza delle istituzioni. A realizzarla gli studenti del Liceo Classico "Morgagni", guidati dallo storico d'arte e artista Luigi Impieri. "L’opera - entra nel dettaglio Impieri - è una scultura in ferro, cartapesta, colle viniliche e poliuretano espanso, rivestita in mosaico trencadìs, e rifinita a stucco. Rappresenta un toro, in forma stilizzata, che trae ispirazione dal Bos Primigenius, specie di Mammifero Artiodattilo Bovide, di dimensione notevole, con corna lunghe e pesanti, che si estinse nel 17esimo secolo e che è considerato il capostipite di tutte le razze di Bovinidomestici".