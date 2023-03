Si può diventare marescialli della Guardia di Finanza, c'è ancora tempo per le domande online

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso per diventare marescialli della Guardia di Finanza. Il prossimo 23 marzo, infatti, scade il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

I posti disponibili per l'anno accademico 2023/2024 sono così ripartiti: 1.135 sono destinati al contingente ordinario; 95 sono destinati al contingente di mare.

Scegliere di diventare un ispettore delle Fiamme Gialle vuol dire impegnarsi per tutelare le libertà economiche fondamentali previste dalla nostra Carta Costituzionale.

"La Guardia di Finanza, infatti, rappresenta un punto di riferimento per le imprese e i cittadini onesti, poiché sostiene e favorisce lo sviluppo della crescita del Paese attraverso il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, specie nelle forme più gravi e deprecabili, per realizzare una contribuzione più equa e più giusta. Assicura, inoltre, che i soldi pubblici siano utilizzati in modo trasparente ed efficiente per garantire migliori e sempre maggiori servizi alla collettività, contrastando le truffe, gli abusi e gli sprechi, a beneficio delle fasce più deboli e più bisognose. Infine, contrastando le organizzazioni criminali e gli illeciti economico-finanziari in ogni loro manifestazione, la Guardia di Finanza protegge le imprese sane dalle insidie e dalle minacce del malaffare e dalle prevaricazioni della concorrenza sleale, difendendo tutti coloro che ogni giorno si prodigano, in modo serio e operoso, per la crescita e lo sviluppo del Paese".

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 23 marzo 2023), compiuto il 17esimo anno di età e non superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di SPID o essere in possesso della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.