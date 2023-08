Marghe All Star, la solidarietà va a canestro: donazioni per alluvionati e per l'associazione Admo

Atto finale della dodicesima edizione del Torneo Marghe All Star. Lunedì nella sala del Consiglio comunale ed alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e del vice sindaco Daniele Mezzacapo il Marghe All Star, rappresentato per l’occasione da Flavio Valgimigli, Eugenio Genesi, Andrea Margheritini, col papà Giuliano in delegazione di Admo, hanno consegnato alle autorità cittadine la somma di 3000 a sostegno delle famiglie alluvionate. In serata, nella sede Admo, alla presenza del presidenza regionale Rita Malavolta, è stata concretizzata la piu grande donazione mai realizzata nel territorio forlivese all’associazione: ben 12mila euro che verranno investiti in un mezzo destinato al raggiungimento dei donatori anche nei territori più remoti. Dal Marghe All Star "un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo splendido risultato".