Margherita, Maria, Ludovica e Alice: ecco le piccole testimonial della Giornata Mondiale del Diabete

Ogni anno, il 14 novembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, un’occasione per i volontari di Diabete Romagna per scendere nelle piazze della Romagna a ricordare a tutti il valore della prevenzione e per dimostrare che solo insieme, come in un grande abbraccio di solidarietà, si può costruire un mondo libero dagli ostacoli che il diabete impone.

“Abbraccia la vita” è il nome della campagna che l’associazione promuove quest’anno in occasione della ricorrenza e che invita tutti, attraverso la metafora dell’abbraccio, simbolo di accoglienza, vicinanza e solidarietà, a sostenere, come volontari o come donatori, ogni persona con diabete nel suo percorso di vita in compagnia della malattia. Testimonial della campagna sono le piccole Margherita, Maria, Ludovica e Alice che Diabete Romagna ha incontrato per la prima volta, insieme alle loro famiglie, in uno dei campi scuola formativi per bambini con diabete e famiglie organizzato dalla stessa associazione.

“Ogni volta che un volontario o un donatore sostiene i progetti di Diabete Romagna abbraccia la vita di ogni bambino e adulto con diabete perché il suo sostegno si trasforma in azioni concrete che rendono il diabete più gestibile e meno rischioso - sottolinea Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna -. Questo è ciò che come associazione ci dà la forza per credere fermamente in un futuro in cui il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno".

Come ogni anno, grazie al supporto delle aziende del territorio, i volontari di Diabete Romagna saranno disponibili, con le prime postazioni il 12 e il 13 novembre, nelle piazze e di fronte i supermercati della Romagna con i loro prodotti solidali: la tradizionale “Zuppa ghiotta” di Zorzi ad alto contenuto di fibre e proteine nella pratica confezione da 500 grammi e le tisane “Buona notte” e “Rossa speziata” dell’Accademia della Tisana di Biokyma nelle confezioni da 50 e 80 grammi.

Questo è il link per saperne di più sulla campagna, i prodotti solidali e le postazioni dei volontari https://bit.ly/giornatamondialedeldiabete2022 . Per ogni informazione è possibile contattare l’associazione al 388/1613262 o scrivendo a info@diabeteromagna.it

Nella foto (ufficio stampa) le piccole testimonial Margherita, Maria, Ludovica e Alice