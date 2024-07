Maria Sole racconta il suo viaggio allo Scientifico da centista: "La me stessa di 5 anni fa rimarrebbe molto soddisfatta"

Diploma con risultato a tripla cifra per la liceale dello Scientifico Maria Sole Petetta. "Sono una ragazza di diciannove anni che cerca di vivere appieno tutto ciò che la vita le pone davanti - racconta di sè -. Mi ritengo una persona solare e penso di essere altruista e gentile, cerco in ogni modo di essere sempre disponibile verso gli altri. Sono anche una persona molto determinata e costante, quando ho un obiettivo nulla mi distrae dal raggiungerlo. Tra gli aspetti di me che apprezzo di più c’è sicuramente il sapere vivere con il sorriso anche le situazioni di difficoltà, con risolutezza, per trovare soluzioni ai problemi".

Cosa è stato per lei il Liceo Scientifico?

"Il Liceo è stato per me un percorso altalenante. Ho vissuto questa esperienza in periodi delicati quali l’emergenza Covid e l’alluvione, che certamente hanno avuto un impatto forte su tutti noi. Tuttavia conserverò meravigliosi ricordi di questi anni che, nonostante momenti di ansia caratteristici del percorso scolastico, posso dire essere stati pieni di emozioni, per lo più positive".

Come è cambiata Maria Sole in questi ultimi cinque anni?

"Credo che se la Maria Sole di cinque anni fa vedesse quella di ora rimarrebbe molto soddisfatta. Mi ritengo cambiata da quella che ero in diversi aspetti della mia vita e certamente l’attitudine alla scuola è uno tra questi: dalla ragazzina che si preoccupava molto per il voto e non riusciva a gestire bene le proprie emozioni sono diventata una persona più matura che affronta con più tranquillità le situazioni di stress. Ciò mi ha permesso anche una crescita personale non indifferente: credo molto più in me stessa e sono di gran lunga più consapevole delle mie capacità".

Il ricordo più bello?

"Il ricordo più bello è certamente la gita di tre giorni che abbiamo fatto quest’anno nella città di Napoli. È stata un’esperienza magnifica, che mi ha permesso di vedere la mia classe ed i miei professori con occhi diversi e di vivere la scuola in un altro ambito, non limitandola al solo studio tra i banchi".

Come ha vissuto i giorni della maturità?

"Contrariamente a quanto mi sarei aspettata, anche la maturità è stata una bella avventura. Infatti, sebbene consapevole che sarebbe stata una dura prova da affrontare, sono riuscita a mantenere la calma e a vivere con tranquillità questa esperienza. Ogni tanto certamente qualche crisi c’è stata, tuttavia, grazie anche al supporto delle persone intorno a me, mi è sempre tornata la forza per rimettermi sui libri e concentrami".

Cosa ha provato dopo aver effettuato la prova orale?

"Appena uscita dall’aula in cui ho effettuato la prova orale ad attendermi c’erano tutte le persone più care a me. Il primo pensiero è stato “Finalmente è finita!” La sensazione è stata quella di pienezza e soddisfazione. Ho finito il liceo contenta di me stessa e dell’esame che avevo appena sostenuto".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"All’inizio dell’anno non immaginavo nemmeno di poter conseguire un risultato simile. Infatti, parlando in termini di voti e di difficoltà, la scuola non era partita benissimo rispetto al solito degli anni scorsi. È stata una grande soddisfazione personale essere giunta alla fine con il massimo dei voti e una buona tranquillità".

Tornando indietro, rifarebbe il Liceo Scientifico?

"Sebbene le scelte per il futuro divergeranno dall’ambito scientifico, sceglierei nuovamente liceo mille volte. È stata una scuola che mi ha formato sotto molti aspetti e mi ha cresciuta a livello didattico, fornendomi un metodo di studio valido e un’ampia preparazione per quello che sarà il mio percorso".

Ora cosa farà?

"Prima di tutto cercherò di godere dell’estate che incomincia ora, prendendomi molto tempo per me e per i miei interessi. Poi inizierò gli studi universitari con l'entusiasmo di scoprire nuovi ambiti e nuove esperienze e spero con tutta la serenità di affrontare il nuovo percorso".