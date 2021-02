Marianna Tonellato a Salotto blu: "Noi sindaci ci siamo inventati un diverso modo d'essere pubblici amministratori"

Intervistata da Mario Russomanno a VideoRegione, il sindaco di Castrocaro e Terra del Sole ha ripercorso l'anno di emergenza determinata dalla pandemia: "Parlo per me ma forse anche per altri colleghi. All'inizio noi sindaci siamo rimasti spiazzati dovendo affrontare qualcosa di sconosciuto e spaventevole, il nostro collegamento con le istituzioni politiche era oggettivamente frammentario. Abbiamo cambiato i nostri comportamenti, utilizzando anche canali di comunicazione con i cittadini che potessero offrire loro informazioni indispensabili".

"Forse- ha aggiunto- l'isolamento dei sindaci non è del tutto terminato: non vedo perchè non sia prevista, ad esempio, la vaccinazione per noi visto che siamo costantemente a contatto con il pubblico". Tonellato ha idee chiare sul futuro: "Lo sviluppo territoriale si giocherà sul turismo, sui percorsi green e sullo sviluppo delle rete telematica. Cambieranno abitudini e occasioni di lavoro, occorre che le risorse vadano indirizzate agli investimenti e meno alla spesa corrente. A proposito di recovery plan sono ottimista sul fatto che i sindaci saranno coinvolti nella messa a punto dei progetti ma al momento non mi risultano occasioni di confronto programmate". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 22.30