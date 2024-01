Marijuana in auto e alcol alla guida: ritirate due patenti nel weekend

Continuano i controlli dei carabinieri di Forlì volti a contrastare l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nel corso dell’ultimo weekend sono state ritirate 2 patenti di guida. Nel primo caso un ragazzo aveva nascosto all’interno della sua autovettura un barattolo in vetro contenente alcuni grammi di marijuana: l’attività di ricerca estesa anche presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori modici quantitativi della stessa sostanza. Nel secondo caso durante un controllo alla circolazione stradale in orario notturno, nell’intimare l’alt ad un giovane neopatentato, i carabinieri si sono accorti che le sue condizioni psicofisiche erano palesemente alterate dal probabile abuso di sostanze alcoliche, sospetto subito confermato dal test eseguito mediante etilometro in dotazione ai militari. La patente è stata ritirata, mentre il veicolo è stato affidato ad una terza persona.

Lo scopo di questi servizi, riferisce L’Arma, "ha lo scopo di elevare sempre di più gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, al fine di contrastare un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade, finalizzato a scoraggiare gli utenti a mettersi alla guida in stato di alterazione psicofisica"