Marino Bartoletti pubblica l'ultimo vocale privato di Gianluca Vialli: "Sono le parole di un grande Uomo che non ha mollato mai"

"Si va avanti a testa alta e petto in fuori con grande dignità e ottimismo". Queste le parole pronunciate da Gianluca Vialli a Marino Bartoletti attraverso un audio ricevuto circa un mese prima della scomparsa, avvenuta nel venerdì dell'Epifania, e che il giornalista forlivese ha scelto di condividere sui social. "Chi può raccontare Gianluca Vialli meglio di quanto non possa fare lui stesso? - scrive Bartoletti -. È per questo che, per non aggiungere altre parole alle tantissime che gli sono state dedicate, ho deciso - con pudore, ma anche con consapevole affetto - di condividere con gli amici" della pagina Facebook "l'ultimo messaggio vocale che ho ricevuto da lui (poco più di in mese fa). Aiuta a capire, una volta di più, il senso della sua gentilezza, del suo coraggio, della sua generosità, persino della sua ironia che non flette neanche di fronte a quello che certamente già "sapeva". Sembra che sia lui a voler fare coraggio a me. Sono le parole di un grande Uomo che non ha mollato mai! E certamente di un grande Amico che ci ha insegnato che persino nella sofferenza si può trovare la forza di regalare un sorriso".

IL TUMORE CHE HA UCCISO VIALLI - La spiegazione del professor Giorgio Ercolani, "Casi in aumento"

L'audio è stato fatto ascoltare anche da Serena Bortone, a "Oggi è un altro giorno", ed è stato un momento di grande emozione, ma anche sui social è stato particolarmente apprezzato e visto come un omaggio giusto al grande campione che è morto a causa di un tumore al pancreas a 58 anni. "Io sto ancora in piedi in questo percorso tra alti e bassi ci sono ancora un sacco di cose che mi stanno capitando positive tra la Nazionale, il libro e il documentario - le parole di Vialli -. Si va avanti a testa alta e petto in fuori con grande dignità e ottimismo. E conto di rompere le palle alla gente per molti altri anni ancora, dovrete sopportarmi ancora per un po' spero. Ti abbraccio e buona vita. A presto, ciao Marino".