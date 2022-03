Campione forlivese sul palco di 'Italia's got talent': "Iniziai dopo la morte di un mio grande amore"

Protagonista per due minuti di una performance atletica e artistica da brividi: è andata in onda mercoledì sera la puntata di 'Italia's got talent' che ha visto la partecipazione di un forlivese di adozione, il campione cileno di pole dance Marko Daza, presente in città dal 2015 e animatore della scuola 'Pole Art Academy' di Forlì. Marko, dopo aver tenuto a bocca aperta i quattro giudici del popolare show di Sky, alla fine ha ottenuto i quattro sì di Frank Matano, Elio, Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

Marko, 37 anni, che si è presentato con il biglietto della sua attuale città, spiegando di essere cileno e di vivere a Forlì, ha quindi ripercorso la sua storia da quando ha iniziato a fare danza di nascosto, contro il volere della famiglia. Quindi si è avvicinato alla pole dance, ?uno sport mi ha aiutato a superare la grave perdita di un mio grande amore?, ha detto nella sua presentazione. Quando questa persona gli è venuta a mancare gli ha lasciato come ricordo un attrezzo, un palo da pole dance, che lui ha messo in salotto e che ha iniziato ad usare dopo il lutto per allenarsi in questa disciplina, come se fosse una vocazione che aveva sempre avuto. Da qui l'apertura di una palestra in Cile, fino alla chiamata in Italia, a Forlì. ?Sembrava che tutto era scritto. Anche essere oggi qua (a Italia's got talent', ndr) sembra già scritto?.

Con i colori dell'Italia nel 2019 è diventato Campione mondiale di Pole Art Posa a Novosibirk, in Russia, e ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di Pole Sport portando ai vertici di questa disciplina i colori dell'Italia. Marko ha spiegato di rappresentare l'Italia perché dal punto di vista atletico è stata determinante per la sua formazione confrontarsi in Europa con i più grandi campioni di questa disciplina. La pole dance è uno sport che mette assieme danza ed esercizi ginnici acrobatici alla pertica. Non è la sua prima apparizione televisiva, a parte le manifestazione sportive ufficiali. Sempre nel 2019 l'atleta cileno-forlivese aveva partecipato alla trasmissione di Rai Uno ?I Soliti ignoti? di Amadeus. Presente tra le fila degli 'ignoti', anche in quel caso si era esibito incollando allo schermo i telespettatori.